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От +22 до +40 за день: когда резко потеплеет в Приморье

От +22 до +40 за день: когда резко потеплеет в Приморье

Жителей Приморского края предупредили о возможном резком повышении температуры в августе. По предварительным долгосрочным прогнозам, после относительно комфортной погоды в отдельных районах региона может установиться сильная жара.

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