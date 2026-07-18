От +22 до +40 за день: когда резко потеплеет в Приморье

Жителей Приморского края предупредили о возможном резком повышении температуры в августе. По предварительным долгосрочным прогнозам, после относительно комфортной погоды в отдельных районах региона может установиться сильная жара.
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