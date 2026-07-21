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Ковтун об уходе Петросян из группы Тутберидзе: «Их тандем казался очень гармоничным, и я не видел предпосылок к такому решению»

Четырехкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун высказался об уходе Аделии Петросян из группы Этери Тутберидзе .

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