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Обрастая подробностями, дело Павла Дурова не становится яснее. Комментарий Георгия Бовта

Обрастая подробностями, дело Павла Дурова не становится яснее. Комментарий Георгия Бовта

Большинство пунктов обвинений, которые предъявила Дурову прокуратура Франции, — это соучастие: в торговле наркотиками на платформе, в распространении детской порнографии, в использовании Telegram для мошенничества, отмывании денег и других преступлениях.

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