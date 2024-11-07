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Мода и Шоу-бизнес

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Хворостовский, Джигарханян, Кобзон: как живут вдовы знаменитых артистов

Прошло четыре года со дня смерти актера Армена Джигарханяна, который скончался в возрасте 85 лет. Как сейчас живут его молодая вдова и вдовы других известных артистов? Вдова Джигарханяна стала женским коучем 45-летняя вдова Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская после смерти актера и скандалов, связанных с его наследством, ушла в тень и стала обычным блогером.

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