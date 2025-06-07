Как научиться понимать друг друга

Наверняка те, кто пишет у себя в блогах, сталкивались с такими ситуациями, что написал вроде как понятно, но оказывается некоторым либо вовсе не понятно, а другие так извратят, что поневоле задумаешься, а что у них головах такое?Я уже писала статью что мы всё видим окружающий мир по своему.