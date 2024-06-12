ТОП-5 роскошных петербургских брендов, на которые стоит обратить внимание этим летом

Лето, время красок, солнечных пикников, долгих прогулок от заката до рассвета, время идеальных шалостей, стильных образов, планов и незабываемых приключений всегда имеет свое настроение и особый вкус, а создание идеального летнего гардероба — отдельных жанр, где красота и самовыражение не сковывается практичностью и рациональностью.