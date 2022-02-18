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В Турции дали прогноз насчет снятия ограничений из-за коронавируса

В Турции дали прогноз насчет снятия ограничений из-за коронавируса

Турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа заявил журналистам после заседания кабинета министров что согласно прогнозам, специалистов на следующей неделе в Турции будет наблюдаться постепенное снижение числа случаев заболевания COVID-19 .

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