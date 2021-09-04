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Опрос: нужно ли ограничивать детям доступ к видеоиграм?

Как вы считаете, нужны ли такие ограничения - если не от государства, то хотя бы от родителей? Ставите ли вы своим детям подобные лимиты? Или всё в порядке, пока ребёнок не использует вашу кредитку? В Сети вызвала активный резонанс новость о том, что власти Китая ограничили детям младше 18 лет возможность проводить время в онлайн-играх до трёх часов в неделю: с 20:00 до 21:00 по местному времени в пятницу, субботу и воскресенья, дополнительное время возможно только в праздники.

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