Кремль справился с политическими вызовами 2023 года

МОСКВА (ИА Реалист). Власть сама создала главный вызов политической системе, начав в феврале 2022 года спецоперацию, поэтому текущий год прошел под влиянием тех процессов, которые начали переформатировать жизнь страны, отметил в беседе с ИА Реалист президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.