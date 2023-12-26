Кремль справился с политическими вызовами 2023 года

МОСКВА (ИА Реалист). Власть сама создала главный вызов политической системе, начав в феврале 2022 года спецоперацию, поэтому текущий год прошел под влиянием тех процессов, которые начали переформатировать жизнь страны, отметил в беседе с ИА Реалист президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
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