Многие стремятся сделать губы более пухлыми, чтобы придать лицу мягкость и особую притягательность. При этом вовсе не обязательно прибегать к инъекциям – профессиональные приемы мейкаперов позволяют добиться нужного эффекта с помощью грамотного макияжа.