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Все о Музыке

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Фил Коллинз (Phil Collins) рассказывает об истоках своей вражды с Полом Маккартни (Paul McCartney)

Фил Коллинз (Phil Collins) рассказывает об истоках своей вражды с Полом Маккартни (Paul McCartney)

Фил Коллинз (Phil Collins) дал обширное интервью The Sunday Times. Не потому, что ему есть что рекламировать или продавать, а, по-видимому, для того, чтобы внести ясность в некоторые моменты.

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