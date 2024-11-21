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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Курс биткоина впервые превысил $97 000

Стоимость биткоина впервые превысила $97 000. Курс криптовалюты все ближе к тому, чтобы переступить порог в $100 000, и это ралли поддерживают оптимистичные настроения криптоинвесторов от нового президентского срока Трампа, пишет Bloomberg.

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