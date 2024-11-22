Бизнесмен из США захотел выкупить газопровод "Северный поток"

Американский бизнесмен Стивен Линч, который также является республиканцем и членом Палаты представителей США от штата Массачусетс, заявил, что хочет купить "Северный поток-2", если его выставят на торги в рамках процедуры банкротства компании Nord Stream AG.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии