Хобарт (WTA). 2-й круг. Сэвилл сыграет с Кенин, Путинцева – с Бузковой

Hobart International Хобарт, Австралия 8 – 13 января 2024 WTA 250 Призовой фонд – 267 082 долларов Открытые корты, хард Второй круг Татьяна Мария (Германия) Виктория Томова (Болгария) Дата проведения 10 января, 03.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии