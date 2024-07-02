На разных полюсах: Рублёв не справился с 122-й ракеткой мира, а Калинская без проблем вышла во второй круг Уимблдона

Андрей Рублёв не сумел выйти во второй круг Уимблдона. Россиянин испытывал проблемы с подачей, а также допускал много невынужденных ошибок, в результате чего в четырёх сетах проиграл 122-й ракетке мира Франсиско Комесанье.