Крупные спортивные учреждения станут доступнее по Карте жителя Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провел оперативное совещание в правительстве региона. С докладом о развитии цифровых услуг и онлайн-сервисов на территории Новосибирской области выступил врио министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.
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