Лента новостей Крыма

111 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина каюмова (Хорошая)
    И не только в Севастополе,будут везде ловить,хороший заработокВ выходные на дор...
  • Алевтина Нещебная
    НУ ВЕДЬ США ХОЧЕТ ВЕСЬ ВОСТОК ПЕРЕМАНУТЬ НА СВОЮ СТОРОНУ И ЧТОБЫ ОНИ ВСЕ ВОЕВАЛИ ПРОТИВ РОССИИ  ПО ЭТОМУ ОНИ И СДЕЛАЛ...Беспорядки в Каза...
  • Дмитрий Фактурович
    Эти всегда в деле, они трусы Урсулы фон дер Ляйен достали, сейчас их "Новичком" мажут."Лидер оппозиции ...

Красноперекопский район присоединился к проведению Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Красноперекопский район присоединился к проведению Всероссийской акции «Ёлка желаний»

Красноперекопский район присоединился к проведению Всероссийской акции «Ёлка желаний». В рамках акции, организованной Всероссийским проектом «Мечтай со мной», проходящей с 15 ноября 2021 по 15 января 2022 года, директором ГБУ РК ЦСССДМ Красноперекопского района Юлией Дымченко от имени главы администрации Красноперекопского района Сергея Биданца и председателя Красноперекопского районного совета Натальи Цукановой были переданы адресные подарки и самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия детям и родителям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Красноперекопском районе, которые загадали свои сокровенные новогодние желания.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх