Красноперекопский район присоединился к проведению Всероссийской акции «Ёлка желаний». В рамках акции, организованной Всероссийским проектом «Мечтай со мной», проходящей с 15 ноября 2021 по 15 января 2022 года, директором ГБУ РК ЦСССДМ Красноперекопского района Юлией Дымченко от имени главы администрации Красноперекопского района Сергея Биданца и председателя Красноперекопского районного совета Натальи Цукановой были переданы адресные подарки и самые теплые пожелания счастья, здоровья и благополучия детям и родителям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в Красноперекопском районе, которые загадали свои сокровенные новогодние желания.