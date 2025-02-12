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Царьград

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  • Eduard
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Ошибка врачей привела к ампутации рук и ног у пациента в США

Ошибка врачей привела к ампутации рук и ног у пациента в США

Мужчина судится с медицинским центром, так как считает лечение неправильным.Житель США по имени Чад Герло перенёс операцию по удалению камней из почек, но после неё остался без рук и ног, как сообщает Daily Mirror.

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