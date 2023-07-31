5-й этап G-Drive СМП РСКГ: Грозовое настроение

5-й этап G-Drive СМП РСКГ: Грозовое настроениеГригорий Голышев / G-Drive СМП РСКГВоскресные гонки чемпионата и Кубка России, объединенных в серию G-Drive СМП РСКГ Туринг, стали ярким завершением Фестиваля скорости СМП РСКГ на «Нижегородском кольце».