Роскомнадзор требует IP. Возросли требования к геолокации

Роскомнадзор изменил требования к данным о местоположении IP-адресовРоскомнадзор выпустил изменения\u000Aв свой приказ, устанавливающие новые требования к операторам связи в части\u000Aпередачи данных о географическом положении IP-адресов.
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