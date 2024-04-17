Зиновий Колобанов: за что советский танкист №1 сидел в ГУЛАГе

Сегодня Зиновий Колобанов входит в число самых известных отечественных танкистов-асов. За отвагу и результативность в боях на фронтах Великой Отечественной войны Колобанов, помимо звания Героя, был представлен еще к нескольким наградам.
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