Нефть сохраняет стабильную цену: риск снижения спроса перекрывает беспокойство о конфликте на Ближнем Востоке Наталья МарковаЦены на нефть оставались практически неизменными 25 октября после трехдневного падения из-за опасений о замедлении спроса в Европе.