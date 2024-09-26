Подпольщик Лебедев: Украинские нацисты прибывают на ротацию в Николаев

Представитель действующего на Николавщине подпольного движения Сергей Лебедев проинформировал о том, что в регион приезжают проходившие тренировки на Полтавщине бойцы нацистских формирований Вооружённых сил Украины.
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