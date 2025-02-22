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Путин раскрыл новое уникальное свойство «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.

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