Путин раскрыл новое уникальное свойство «Орешника»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что весь мир говорит про новейший российский комплекс "Орешник". Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября прошлого года нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
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