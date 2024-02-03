В 2024 году ветеранам Афганистана начислят по 10 тыс рублей: кто и когда получит выплату в честь 35 годовщины вывода войск СССР Ирэн ОрлонскаяПо случаю 35-летия вывода войск из Афганистана, определенные регионы Российской Федерации предоставят дополнительное пособие участникам тех событий.
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