Врач Парабина объяснила, симптомами каких болезней могут быть слабость и потеря аппетита

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Заведующая нефрологическим отделением клиник СамГМУ, руководитель центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала, что слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии