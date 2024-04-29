Врач Парабина объяснила, симптомами каких болезней могут быть слабость и потеря аппетита

МОСКВА, 29 апреля, ФедералПресс. Заведующая нефрологическим отделением клиник СамГМУ, руководитель центра по амбулаторно-поликлинической помощи Самарского центра трансплантации органов и тканей Елена Парабина рассказала, что слабость и потеря аппетита могут быть симптомами заболеваний почек.