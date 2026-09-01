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Зачем австралийцам «великая стена» против кошек

Зачем австралийцам «великая стена» против кошек

В сознании обычного человека котики — это няшные пушистики, которые дарят любовь и умиление. А тем временем на Зеленом континенте уже много лет идет суровая война человека с одичавшими кошками.

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