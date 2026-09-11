Тяжёлый крейсер «Де Мойн» — о бронировании и зонах свободного маневрирования против крейсера проекта 66

Рассмотрим бронирование корабля, который, согласно требованиям наших моряков, должен был стать законной добычей для крейсеров проекта 66.
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