Сегодня поздравления с 88-м днём рождения принимает замечательный советский актёр Юрий Назаров. Назаров хорошо, искренне, душевно сыграл в большом количестве сильных и удачных советских фильмов: "Адъютант его превосходительства", "Вход в лабиринт", "Внимание! Всем постам.
Юрий Назаров: «Сталин и Берия по сей день защищают нас!»
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
твоя хизда хоть кому-то интересна? кроме твоего фаллоимитатора?
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12 час.
И
Искандер
Только о своей физде и физдишь. Жильцы завелись что так чешется?
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11 час.
Руслан Баратов
Уважаю. Целиком и полностью согласен. Среди богемы иногда встречаются достойнве люди.
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16 мин.
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