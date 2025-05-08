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Юрий Назаров: «Сталин и Берия по сей день защищают нас!»

Юрий Назаров: «Сталин и Берия по сей день защищают нас!»

Сегодня поздравления с 88-м днём рождения принимает замечательный советский актёр Юрий Назаров. Назаров хорошо, искренне, душевно сыграл в большом количестве сильных и удачных советских фильмов: "Адъютант его превосходительства", "Вход в лабиринт", "Внимание! Всем постам.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
твоя хизда хоть кому-то интересна? кроме твоего фаллоимитатора?
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12 час.
И
Искандер
Только о своей физде и физдишь. Жильцы завелись что так чешется?
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11 час.
Руслан Баратов
Уважаю. Целиком и полностью согласен. Среди богемы иногда встречаются достойнве люди.
Ответить
16 мин.
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