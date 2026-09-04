Беспилотник ВСУ влетел в жилой дом на окраине Курска

Украинский БПЛА атаковал жилой дом на окраине Курска, пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
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