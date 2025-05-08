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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гран-при ФИДЕ (жен). 6-й этап. Костенюк сыграет с Тань Чжунъи, Баделько против Анны Музычук, другие партии

8 мая пройдут партии третьего тура. Гран-при ФИДЕ Женщины Шестой этап Грослобминг, Австрия 3-й тур Начало партий – 16:30 по московскому времени.

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