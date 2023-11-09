Подорожают ли мандарины к декабрю так сильно, что будут доступны лишь элите?

Многие россияне тревожатся, что главный новогодний фрукт или станет недоступен, или его придется есть "безопасными дозами" Мандарины в России за год стали дороже в среднем на 50% и продолжают расти в цене, а за два года стоимость фрукта выросла в два раза, пишет "Парламентская газета".