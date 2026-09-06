Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Рокировка Вучича: президент Сербии стал кандидатом в премьер-министры

Рокировка Вучича: президент Сербии стал кандидатом в премьер-министры

Президент Сербии Александр Вучич стал кандидатом номер один на пост премьер-министра страны от правящей Сербской прогрессивной партии (СНС).

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