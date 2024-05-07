ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки». В пресс-службе регулятора рассказали «Известиям», что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий.