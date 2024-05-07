ЦБ поддержал законопроект о появлении сервиса «второй руки». В пресс-службе регулятора рассказали «Известиям», что на основе опыта банков, которые уже сами добровольно используют сервис «второй руки», видна его эффективность как инструмента защиты от мошеннических действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии