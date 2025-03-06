Не только в лесу: россиянам рассказали о начале сезона активности клещей

Они проснулись с приходом весны С приходом весны стартует сезон активности клещей, предупредила RT Светлана Базаренко, руководитель направления разработки продуктов медицинского страхования «СберСтрахования».
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