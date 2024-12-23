Правительство РФ выделит Алтайскому краю единую субсидию на развитие в 1 млрд рублей

Субъект вошел в десятку экономически депрессивных регионов Минэкономики РФ будет предоставлять единую субсидию на ИПР (индивидуальные программы развития) для десяти наиболее экономически депрессивных регионов.
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