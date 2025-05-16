В США пенсионер 6 лет «случайно» снимал на камеру девушку в ванной

Пожилой американец снимал на камеру ничего не подозревающую девушку в своей ванной комнате.Жителя штата Флорида 68-летнего Йозефа Янечека обвинили в неправомерных действиях в отношении девушки, которая останавливалась у него, когда посещала штат.
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