Уничтожение украинского народа стало целью внешней политики Соединенных Штатов. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» постпред Крыма при президенте России — вице-премьер правительства полуострова, профессор МГИМО Георгий Мурадов.
Постпред Крыма Мурадов: уничтожение украинцев стало целью внешней политики США
Комментарии
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Андрей Зарубкин
Очищается территория Украины под Новый Израиль. Показали певца, который с крыши днепропетровской миноры пел : "Это НАША земля!"
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15 час.
Александр Лагуткин
Нашли же США целую нацию дебилов, готовых сотнями тысяч подыхать за интересы американских евреев!
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14 час.
Валентина Литвяк
На передаче у киевского Гордона , до СВО был еврей с пейсами который предлагал хохлам создать совместное государство: одна страна -два народа и тогда Украина станет небесным Иерусалимом. Хохлы, при этом могут оставаться в стране. а могут уехать куда им нравиться. Посетовал, что не договорились. Видимо хоть и тупые хохлы но поняли, что объединение с такими же хитрожопыми и вороватыми как они сами не лучший вариант. Но жиды уже заложили самую большую в мире синагогу в Умани и послали 2000 своих солдат на "помощь" хохлам очистить от них же самих вожделенную территорию. Заодно, руками хохлов уничтожить русских, русскую культуру, православие. Все по плану. Все сразу было понятно...
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8 час.
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