Постпред Крыма Мурадов: уничтожение украинцев стало целью внешней политики США

Валентина Литвяк

На передаче у киевского Гордона , до СВО был еврей с пейсами который предлагал хохлам создать совместное государство: одна страна -два народа и тогда Украина станет небесным Иерусалимом. Хохлы, при этом могут оставаться в стране. а могут уехать куда им нравиться. Посетовал, что не договорились. Видимо хоть и тупые хохлы но поняли, что объединение с такими же хитрожопыми и вороватыми как они сами не лучший вариант. Но жиды уже заложили самую большую в мире синагогу в Умани и послали 2000 своих солдат на "помощь" хохлам очистить от них же самих вожделенную территорию. Заодно, руками хохлов уничтожить русских, русскую культуру, православие. Все по плану. Все сразу было понятно...