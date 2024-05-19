Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

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Комментарии
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М
Мария
Там будет гражданская война. Оружия на руках полно. &quot;Гуляй поле&quot;. Шибздика уберут. Схлестнутся за власть кланы.
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12 час.
Иван Иванов
Пейте горилку, сало на стол. День твой последний приходит, хохол!!!
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10 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
КАК ЖЕ ЭТОТ ЗЕЛЯБОБИК ОМЕРЗИТЕЛЕН...ТЬФУ БЛЯ...Блеватьот него тянет.....А ведь его грохнут...и на Россию свалят.
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