Путин про Запад: «Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания»

Если западные страны нападут на Россию, последствия для них будут «гораздо более трагичными», заявил глава государстваПрезидент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию заявил, что Запад не прошел через тяжелые испытания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии