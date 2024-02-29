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Путин про Запад: «Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания»

Путин про Запад: «Это люди, которые не прошли через тяжелые испытания»

Если западные страны нападут на Россию, последствия для них будут «гораздо более трагичными», заявил глава государстваПрезидент России Владимир Путин во время Послания Федеральному Собранию заявил, что Запад не прошел через тяжелые испытания.

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