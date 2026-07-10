Валерия Гергиева госпитализировали вслед за Владимиром Спиваковым

Известный советский и российский дирижер Валерий Гергиев на днях был госпитализирован в больницу. Как сообщила «МК» дочь знаменитого дирижера, Валерию Абисаловичу стало плохо и его экстренно доставили в медучреждение.
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