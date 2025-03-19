NDP: УКРАИНЦЫ – ГОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ПОЛЬШИ?

Вера смелых

Вот это будет номер! Поленья будут подчиняться бандеровцам! И начнётся сначала тихая резня, потом массовая! Кто -кого?... )))) Жабогадюкинг - спешите видеть! Давайте, хохлы, покажите поленьям матку боску Черстоховску! Поленья, бей хохлов, спасай несгинелую!... А потом - тишинаааа.... ни хохлов, ни поленьев... и никто не воняет...