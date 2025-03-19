Виорика ЦВЕТКОВА Ещё вчера каждый политик был готов отдать последние деньги на помощь Киеву. Но администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление с целью как можно скорее прекратить или приостановить боевые действия в Украине, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).
NDP: УКРАИНЦЫ – ГОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ПОЛЬШИ?
Комментарии
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Вера смелых
Вот это будет номер! Поленья будут подчиняться бандеровцам! И начнётся сначала тихая резня, потом массовая! Кто -кого?... )))) Жабогадюкинг - спешите видеть! Давайте, хохлы, покажите поленьям матку боску Черстоховску! Поленья, бей хохлов, спасай несгинелую!... А потом - тишинаааа.... ни хохлов, ни поленьев... и никто не воняет...
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20 час.
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