Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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NDP: УКРАИНЦЫ – ГОСТИ ИЛИ НОВЫЕ ХОЗЯЕВА ПОЛЬШИ?

Виорика ЦВЕТКОВА Ещё вчера каждый политик был готов отдать последние деньги на помощь Киеву. Но администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление с целью как можно скорее прекратить или приостановить боевые действия в Украине, пишет польское издание Niezależny Dziennik Polityczny (NDP).

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Комментарии
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Вера смелых
Вот это будет номер! Поленья будут подчиняться бандеровцам! И начнётся сначала тихая резня, потом массовая! Кто -кого?... ))))      Жабогадюкинг - спешите видеть!    Давайте, хохлы, покажите поленьям матку боску Черстоховску!  Поленья, бей хохлов, спасай несгинелую!... А потом - тишинаааа.... ни хохлов, ни поленьев... и никто не воняет...
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