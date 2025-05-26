Четверо смолян попали в список самого масштабного обмена военнопленными России и Украины

Обмен по формуле 1000 на 1000 завершился накануне Четверо уроженцев Смоленской области вернутся домой в результате самого масштабного обмена военнопленными России и Украины, который завершился сегодня, 25 мая.
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