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Пэдди Пимблетт: «Макгрегор уже закончил? Теперь я могу стать лицом UFC»

Пэдди Пимблетт отреагировал на поражение Конора Макгрегора в бою с Максом Холлоуэем . «Макгрегор уже закончил? Теперь я могу стать лицом UFC », – сказал Пимблетт.

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