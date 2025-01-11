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Саят Нова, как символ национального примирения Грузии, Азербайджана и Армении

Саят Нова, как символ национального примирения Грузии, Азербайджана и Армении

230 лет тому назад умер, широко известный на Южном Кавказе, армянин по происхождению, выражаясь современным языком,  бард того времени, Саят Нова (Арутюн Саядян), автор более 200 песен на грузинском, азербайджанском и армянском языках.

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