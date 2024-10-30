Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой

Sobering

Ничего подобного. Институт мировой экономики и международных отношений носит имя Примакова. Почему? Потому что Примаков был личностно дееспособен к ведению межэлитного диалога на глобальном уровне. И эта его личностная дееспособность, какую бы должность он ни занимал, и обуславливает теперь то, что Примаков является культовой фигурой, потому что никто из современной политтусовки не может претендовать на тот уровень понимания процессов управления глобального уровня значимости, который понимал и осуществлял Примаков. И поэтому личностно дееспособный Примаков обладал таким авторитетом, авторитетной властью по отношению ко всем, поэтому он так ценится. Отсюда и появились "Примаковские чтения", которые специально посещал глобалист Киссинджер. Он заменил потом Примакова в качестве ходока к Путину от имени глобалистов (Глобального Предиктора) по выяснению понимания Путина и согласованию действий в глобализации Мира. "Примаковские чтения" - подходящая удачная площадка, на которой можно выступить, не создавая специальной площадки. Здесь можно поменять сценарий, можно поменять выступающих.