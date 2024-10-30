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Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой

Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой

29 октября исполнилось бы 95 лет со дня рождения выдающегося учёного, политика и дипломата Евгения Примакова, оставившего заметный след в международной и внешней политике России.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Поэтому и являл себя конформистом.
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1 д.
Sobering
Ничего подобного. Институт мировой экономики и международных отношений носит имя Примакова. Почему? Потому что Примаков был личностно дееспособен к ведению межэлитного диалога на глобальном уровне. И эта его личностная дееспособность, какую бы должность он ни занимал, и обуславливает теперь то, что Примаков является культовой фигурой, потому что никто из современной политтусовки не может претендовать на тот уровень понимания процессов управления глобального уровня значимости, который понимал и осуществлял Примаков. И поэтому личностно дееспособный Примаков обладал таким авторитетом, авторитетной властью по отношению ко всем, поэтому он так ценится. Отсюда и появились &quot;Примаковские чтения&quot;, которые специально посещал глобалист Киссинджер. Он заменил потом Примакова в качестве ходока к Путину от имени глобалистов (Глобального Предиктора) по выяснению понимания Путина и согласованию действий в глобализации Мира. &quot;Примаковские чтения&quot; - подходящая удачная площадка, на которой можно выступить, не создавая специальной площадки. Здесь можно поменять сценарий, можно поменять выступающих.
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12 час.
S
Sobering
Всё самое ценное от Примакова было продолжено Путиным в ведении межэлитного и межгосударственного диалога на глобальном уровне значимости. Недаром именно Путину было поручено, как США так и глобалистами, помирить Индию с Пакистаном. Иначе там дело доходило до ядерной катастрофы. Путин умудрился помирить тех, кто даже в одном здании считал западло находиться. Так что Примаков величайший человек, отказавшийся потом как от премьерства, так и от президентства. Его участью было общение с Глобальным Предиктором в обсуждении  глобальных проблем и посредничестве между Россией и ГП.
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12 час.

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