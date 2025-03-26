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Metro Москва

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Сергей Собянин сообщил об упрощении правил размещения летних веранд

Сергей Собянин сообщил об упрощении правил размещения летних веранд

По словам градоначальника, речь идёт о верандах, где установлены только зонты (не превышающие высоту первого этажа заведения, выполненные из металла, дерева или композита); промышленные столы и стулья (не интерьерные или садовые); небольшие декоративные растения.

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