Сергей Собянин сообщил об упрощении правил размещения летних веранд

По словам градоначальника, речь идёт о верандах, где установлены только зонты (не превышающие высоту первого этажа заведения, выполненные из металла, дерева или композита); промышленные столы и стулья (не интерьерные или садовые); небольшие декоративные растения.
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