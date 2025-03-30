ВАШИНГТОН, 30 марта, ФедералПресс. Отставной подполковник армии США и блогер Дэниел Дэвис заявил, что заявления президента РФ Владимира Путина о ситуации на Украине нельзя игнорировать, поскольку они всегда подтверждаются реальными действиями.
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