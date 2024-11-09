«Не Минобороны единой. В этом министерстве корупции не меньше»: Делягин

Вокруг Министерства обороны России разразился крупнейший коррупционный скандал за последние годы. На фоне этого может сложиться впечатление, что в данном ведомстве работают исключительно взяточники, а в других министерствах все идеально.
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