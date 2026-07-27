Зендая и Том Холланд выгуляли дерзкие парные луки на пресс-туре «Человек-паук: Новый день» в Шанхае

Зендая и Том Холланд продолжают задавать тон одному из самых стильных пресс-туров года. На новом фотоколле фильма «Человек-паук: Новый день» в Шанхае супруги вновь появились в идеально сочетающихся образах.
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